وزارة النفط: استئناف ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بطاقة (250) ألف برميل

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بطاقة (250) ألف برميل، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، وبتنفيذ مباشر من المدير العام لشركة نفط الشمال، وبحضور ممثل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، تم استئناف عمليات ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، بعد فترة من التوقف التي شكّلت تحدياً كبيراً أمام القطاع النفطي".

وأضافت ان "ذلك جاء ثمرةً للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الأمر الذي أسهم في إعادة تفعيل أحد أبرز المنافذ التصديرية الاستراتيجية، وتعزيز مرونة منظومة تصدير النفط العراقي".

كما لفتت الى ان "شركة نفط الشمال باشرت تشغيل محطة ضخ (سارالو)، إيذاناً باستئناف عمليات ضخ وتصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان، بطاقة تصديرية أولية تبلغ (250) ألف برميل يومياً، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".

وأوضحت، أن "عملية استئناف التصدير تجسّد نجاحاً فنياً وإدارياً يعكس حجم الجهود الميدانية والهندسية التي بذلتها الملاكات الوطنية، لضمان جاهزية البنى التحتية واستمرارية العمليات بكفاءة عالية".

كذلك أكدت الوزارة، بحسب البيان، ان "هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل الدور المحوري لحقول كركوك في دعم الاقتصاد الوطني، لتبرهن مرة أخرى أن التحديات، مهما بلغت، لا يمكن أن تقف أمام عزيمة وإصرار العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذين يواصلون العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجازات وخدمة العراق".