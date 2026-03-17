هيئة الجمارك: ضبط شاحنات مخالفة في المنطقتين الغربية والشمالية

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنات مخالفة في المنطقتين الغربية والشمالية، حيث ذكرت الهيئة في بيان، انه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، الرامية إلى محاربة التهريب وغلق جميع الطرق غير القانونية، حققت أقسام التحري ومكافحة التهريب سلسلة من العمليات النوعية".

واضافت انه "في مديرية جمرك المنطقة الغربية، شارك قسم التحري ومكافحة التهريب وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط شاحنة في إحدى الساحات الوهمية بناحية الصقلاوية، كانت معدة للتهريب ومحملة بمادة (السكائر)".

وفي سياق متصل، اوضح البيان ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط شاحنة أخرى محملة بمادة (صوصج دجاج) تركي المنشأ، حيث كانت مخبأة خلف إرسالية من المياه المعدنية"، وتابعت ان "عمليات الضبط جرت بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وهيئة المنافذ الحدودية، وبإسناد من استخبارات وشرطة الجمارك، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاجراءات الكمركية ومنع التهريب".