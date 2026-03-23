الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: استمرار عمليات الاستخراج والإنتاج وفق المعدلات المعتمدة ضمن خطة الطوارئ


 

أكدت وزارة النفط، اليوم الإثنين، استمرار عمليات الاستخراج والإنتاج وفق المعدلات المعتمدة ضمن خطة الطوارئ، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة النفط أعلنت استمرار معدلات الاستخراج التي تم اعتمادها ضمن خطة الطوارئ التي أقرتها خلية الأزمة في الوزارة"، وتابعت الوزارة، بحسب البيان، أن "معدلات إنتاج المشتقات النفطية والغاز السائل تلبي الاستهلاك المحلي، مطمئنة المواطنين، بأن "عمليات التجهيز تسير بانسيابية عالية في منافذ التجهيز".

كذلك لفتت الوزارة إلى، أن "معدلات إنتاج البنزين من المصافي العراقية بلغت (32474) مترًا مكعبًا ، في حين بلغت معدلات الاستهلاك اليوم (29079) مترًا مكعبًا، وبلغت معدلات الخزين المتوفر للتحميل (98478) مترًا مكعبًا، والخزين الحرج (200000) متر مكعب".

