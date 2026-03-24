ارتفاع أسعار النفط إلى 104 دولارات للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1% إلى 104 دولارات للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.58 دولار أو 1.8% إلى 89.71 دولاراً.

وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% أمس الاثنين بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام.