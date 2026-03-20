وزارة النفط: عمل متواصل لتأمين الخام لمصافي الجنوب وتجهيز المنتجات دون انقطاع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن خططها لتصريف المنتجات الحرجة وضمان تجهيز الوقود، فيما أكدت استمرار تجهيز المنتجات النفطية دون انقطاع، حيث ذكر مدير هيئة الإنتاج في شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط، سلمان هدار للوكالة الرسمية، إن "الهيئة تعمل على تهيئة النفط الخام بما يتناسب مع الوضع الحالي وطبيعة عمل الوحدات التشغيلية في مصفى البصرة"، مبيناً أن "هناك تواصلاً مستمراً مع شركة نفط البصرة لتوفير النفط الخام المطلوب، وأن جميع الكميات متوفرة".

وأضاف أن "هناك بعض المنتجات الحرجة، لاسيما زيت الوقود، قد تعيق العمل رغم توفر السعات الخزنية"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط وضعت خططاً لتصريف هذه المنتجات، وأن المنتجات النفطية مستمرة ولا يوجد أي انقطاع".

كما أوضح هدار إلى أن "مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) ما زال ضمن العقد الياباني"، موضحاً أن "الشركة اليابانية لم تغادر العراق وهي متواجدة، لكنها اتخذت إجراءات احترازية، كما وأن مصفى الـFCC قيد التشغيل".