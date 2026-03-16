اسعار النفط ترتفع مع وقوع مراكز الطاقة بالشرق الاوسط تحت تهديد النار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع عودة التركيز على التهديدات التي تواجه منشآت النفط في الشرق الأوسط، فقد ازدادت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 ‌دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 104.41 دولار للبرميل وذلك بعد أن ارتفعت 2.68 دولار عند التسوية يوم الجمعة، فيما تقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 99.25 دولار للبرميل، وذلك بعد أن صعد بنحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة.

كذلك ارتفع كلا الخامين بأكثر من 40 بالمئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022 بعد أن أوقفت طهران الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى قطع خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر انقطاع على الإطلاق. فيما هدد ترامب بشن مزيد من الهجمات على جزيرة خرج الإيرانية، مركز تصدير النفط، بعد أن هاجم أهدافا عسكرية خلال مطلع الأسبوع، قبل ان ترد طهران بضرب محطة نفطية رئيسية في الفجيرة بالإمارات بعد وقت قصير من الهجمات على خرج.