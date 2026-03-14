أسعار النفط تسجل قفزة أسبوعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط في جلسة الجمعة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط حالة من الحذر بين المحللين من تغييرات محتملة ومفاجئة خلال مطلع الأسبوع متعلقة بالحرب بعد نحو أسبوعين من اندلاعها، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 2.68 دولار بما يعادل 2.67% إلى 103.14 دولارات للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان 2.98 دولاراً أو 3.11% إلى 98.71 دولاراً. فيما ارتفع خام برنت 11.27% خلال الأسبوع، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8%.



