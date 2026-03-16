سوق العملة: صرف الدولار يكسر حاجز الـ 155 ألفاً في السوق المحلي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، متجاوزة الأرقام التي استقرت عليها خلال اليومين الماضيين، إذ قفز سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ليسجل: 155,000 دينار مقابل كل 100 دولار. كذلك تأثرت الأسواق المحلية بهذا الصعود، حيث ارتفعت أسعار التداول في مكاتب الصيرفة فبلغ سعر البيع، 155,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء: 154,500 دينار لكل 100 دولار.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام