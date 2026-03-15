هيئة المنافذ الحدودية: قرب افتتاح منافذ جديدة لزيادة التبادل التجاري ومرور المسافرين

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الأحد، عن قرب افتتاح منافذ حدودية جديدة، فيما أشار الى تهيئة منافذ بديلة في حال إغلاق أي منفذ حدودي، حيث ذكر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "التبادل التجاري مستمر عبر المنافذ الحدودية كافة وتدفق البضائع يجري بشكل طبيعي"، لافتا الى أنه "نظراً للظرف الحالي الذي تمر به المنطقة فإن هيئة المنافذ الحدودية اتخذت إجراءات احترازية في حال حصول أي غلق لأي منفذ". كذلك أوضح أن "من بين هذه الإجراءات تهيئة منافذ بديلة تعمل ولن يحصل اي إرباك أو تضرر بالسوق العراقية"، مشيرا الى أنه: "في مطلع الأيام المقبلة سنشهد افتتاح منافذ جديدة سيكون لها دور في زيادة عمليات التبادل التجاري ومرور المسافرين".



