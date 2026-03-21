الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: السلة الغذائية والهايبر ماركت أسهما بتنظيم السوق والسيطرة على الأسعار


 

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن إجراءاتها للسيطرة على الأسواق، فيما أشارت الى أن السلة الغذائية والهايبر ماركت أسهما بتنظيم السوق والسيطرة على الأسعار، حيث ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة رياض الموسوي للوكالة الرسمية، إن "السلة الغذائية تمثل أداة أساسية لتنظيم اقتصاد السوق، كونها تضم المواد الأساسية المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن، مثل الرز والطحين والبقوليات والمعجون والسكر".

كذلك أوضح أن "هذه المواد تعتبر نواة السوق الغذائية، وكلما جرى تنظيم توزيعها وتسعيرها بشكل صحيح، تمكنت الدولة من السيطرة على حركة الاقتصاد والأسعار الى حد كبير وبالقدر الممكن".

وأضاف أن "السلة الغذائية أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية"، مشيراً الى أن "الهايبر ماركت يعد أيضاً أداة بيد الدولة ووزارة التجارة يمكن استخدامها للتدخل عند ارتفاع الأسعار، من خلال طرح المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق"، وتابع أن "الوزارة تستطيع خفض الأسعار بنسبة تتجاوز 20% من خلال هذه المنافذ، فضلاً عن إمكانية ضخ مواد إضافية الى الأسواق عبرها، ما يجعلها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح المحتكرين والمضاربين بالأسعار".

وزارة النفط: عمل متواصل لتأمين الخام لمصافي الجنوب وتجهيز المنتجات دون انقطاع
ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 118 دولاراً للبرميل
شركة نفط الشمال: قادرون على تصدير 500 ألف برميل يومياً
وزارة النفط: استئناف ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بطاقة (250) ألف برميل
وزير النفط : نتواصل مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقي
هيئة الجمارك: ضبط شاحنات مخالفة في المنطقتين الغربية والشمالية
الحرب على إيران تضرب أسواق الخليج.. تراجعات حادة في دبي وقطر
أمريكا تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار
اسعار النفط ترتفع مع وقوع مراكز الطاقة بالشرق الاوسط تحت تهديد النار
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
