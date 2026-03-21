وزارة التجارة: السلة الغذائية والهايبر ماركت أسهما بتنظيم السوق والسيطرة على الأسعار

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن إجراءاتها للسيطرة على الأسواق، فيما أشارت الى أن السلة الغذائية والهايبر ماركت أسهما بتنظيم السوق والسيطرة على الأسعار، حيث ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة رياض الموسوي للوكالة الرسمية، إن "السلة الغذائية تمثل أداة أساسية لتنظيم اقتصاد السوق، كونها تضم المواد الأساسية المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن، مثل الرز والطحين والبقوليات والمعجون والسكر".

كذلك أوضح أن "هذه المواد تعتبر نواة السوق الغذائية، وكلما جرى تنظيم توزيعها وتسعيرها بشكل صحيح، تمكنت الدولة من السيطرة على حركة الاقتصاد والأسعار الى حد كبير وبالقدر الممكن".

وأضاف أن "السلة الغذائية أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية"، مشيراً الى أن "الهايبر ماركت يعد أيضاً أداة بيد الدولة ووزارة التجارة يمكن استخدامها للتدخل عند ارتفاع الأسعار، من خلال طرح المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق"، وتابع أن "الوزارة تستطيع خفض الأسعار بنسبة تتجاوز 20% من خلال هذه المنافذ، فضلاً عن إمكانية ضخ مواد إضافية الى الأسواق عبرها، ما يجعلها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح المحتكرين والمضاربين بالأسعار".