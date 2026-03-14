الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: تشديد إجراءات الفحص والسيطرة للمواد والسلع المستوردة


أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن فرق تفتيش تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تواصل متابعة السلع في الأسواق، فيما تقوم بسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل أداء مهامه في مختلف الظروف، بوصفه خط الصد الأول في حماية الاقتصاد والمستهلك وضمان جودة السلع التي تدخل الى البلاد أو المنتجة محلياً".

وأضاف أن "دور الجهاز يتعزز في ظل الظروف الراهنة، وما تشهده الأسواق من تحديات في سلاسل التوريد والتقلبات الاقتصادية، إذ يبقى له دور أساسي في حماية الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، كونه يمثل خط صد أمام دخول السلع غير المطابقة للمواصفات".

وأوضح أن "من أبرز مهام الجهاز تشديد إجراءات الفحص والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتكثيف عمليات الفحص المختبري للمواد الغذائية والسلع المستوردة قبل السماح بدخولها الى الأسواق، إضافة الى اعتماد المواصفات القياسية العراقية كمرجع الزامي لقبول أو رفض السلع الداخلة الى العراق، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ والموانئ والمطارات المختلفة".

وأشار الى أن "من المهام المستمرة أيضاً تطبيق برامج المطابقة ومنح شهادات الجودة، إذ يجري تنفيذ برنامج تقييم المطابقة للسلع المستوردة لضمان توافقها مع المواصفات القياسية، الى جانب إصدار شهادات المطابقة للمنتجات التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يسهم في منع دخول المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك أو على الاقتصاد"، وتابع أن "الجهاز يعمل كذلك على حماية المستهلك والأسواق المحلية من خلال متابعة السلع المتداولة في الأسواق، إذ تقوم فرق تفتيش تابعة له بإجراء جولات تفتيشية مستمرة ليلاً ونهاراً، لأخذ العينات وسحب المنتجات غير المطابقة، وإجراء الفحوصات المختبرية للمواد الغذائية والمنتجات الصناعية".

واستطرد أن "الجهاز يسهم أيضاً في دعم الجهات الرقابية في مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالمواصفات، فضلاً عن دعم الإنتاج الوطني من خلال مساعدة المصانع المحلية على تطبيق أنظمة الجودة والمواصفات القياسية، وتشجيع المنتجات الوطنية الملتزمة بالمعايير، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويقلل الاعتماد على السلع الرديئة أو غير المطابقة القادمة من الخارج".

وأضاف أن "وزارة التخطيط والجهاز يعملان على تحديث المختبرات وأجهزة الفحص وفق المعايير الدولية"، لافتاً الى أن "وزير التخطيط وكالة خالد بتال النجم أجرى زيارة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للاطلاع على واقع عمله وتشخيص التحديات والصعوبات التي تواجهه".

كما وجّه الوزير "بتقديم دعم خاص لتمكين الجهاز من أداء مهامه، من خلال تدريب الكوادر على أحدث تقنيات الفحص والسيطرة النوعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالتقييس لمواكبة التطورات العالمية". كذلك لفت الى أن "هذه الإجراءات تمثل جانباً من الدور المستمر الذي يؤديه الجهاز في هذه المرحلة لحماية الاقتصاد الوطني".

