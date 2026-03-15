وزارة الزراعة: خطة لتوزيع فسائل النخيل بين المزارعين وتطوير جودة التمور

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن برامج لدعم قطاع النخيل وتوزيع فسائل مدعومة بين المزارعين، فيما أشارت الى العمل على تطوير سلاسل القيمة لقطاع التمور، حيث ذكر وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تقدم الدعم لمختلف الأنشطة الزراعية الإنتاجية، ومنها قطاع النخيل، عبر توفير فسائل النخيل بأسعار مدعومة من خلال محطات البستنة المنتشرة في عموم محافظات العراق".

كما لفت إلى أن "الوزارة تواصل تنفيذ برامج المكافحة الأرضية والجوية للآفات الزراعية التي تصيب النخيل، ضمن خططها للحفاظ على الإنتاج وتحسين نوعية التمور".

كذلك أوضح الجبوري أن "وزارة الزراعة تعمل كذلك على تطوير سلاسل القيمة لقطاع التمور، بما يعزز القدرة التنافسية للتمور العراقية، إلى جانب استمرار التعاون مع المنظمات الدولية لنقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى الفلاحين والمزارعين، الأمر الذي يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة التمور واستدامة مشاريع قطاع النخيل والتمور في العراق".

فيما أشار إلى أن آخر "الإحصائيات تشير إلى أن عدد النخيل في العراق تجاوز 22 مليون نخلة، مع وجود عدد من المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، فضلاً عن تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع الصناعات الغذائية التحويلية المرتبطة بالتمور، مثل صناعة الدبس وغيرها، إضافة إلى إنشاء مصانع لتعبئة وتغليف التمور العراقية".