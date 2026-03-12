الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الاقتصادية
شركة غاز البصرة: المنشآت التشغيلية لم تتأثر بحادثة ناقلتي النفط بالمياه الإقليمية العراقية
وكالة انباء براثا
120
2026-03-12
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة غاز البصرة: المنشآت التشغيلية لم تتأثر بحادثة ناقلتي النفط بالمياه الإقليمية العراقية
منظمة أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 دون تغيير
"أوكيو" العمانية تعلن القوة القاهرة
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 91 دولاراً للبرميل
وزارة الزراعة: تسع غابات اصطناعية في أربع محافظات وشراكات مع القطاع الخاص لاستثمارها
منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
العراق يسترد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة المجمدة في إيطاليا
سوق العملة: استقرار أسعار الصرف في البورصة المحلية
ايران تستهدف ناقلات محددة و75% من نفط العراق الى اسيا
المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الاقتصادية
)
72 ساعة
العراق يسترد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة المجمدة في إيطاليا
323
منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
243
"أوكيو" العمانية تعلن القوة القاهرة
228
وزارة الزراعة: تسع غابات اصطناعية في أربع محافظات وشراكات مع القطاع الخاص لاستثمارها
227
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 91 دولاراً للبرميل
203
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك