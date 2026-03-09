سوق العملة: استقرار أسعار الصرف في البورصة المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي استقراراً ملحوظاً في تداولات اليوم الاثنين، في ظل ترقب حذر لما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية، حيث حافظت البورصات الرئيسية ومحال الصيرفة على مستوياتها المسجلة يوم أمس، حيث استقرت أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد مسجلة: 155,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار. وهي نفس القيمة التي أُغلقت عليها الأسواق يوم أمس الأحد.

اما في الأسواق المحلية والمحال التجارية، فقد شهدت الأسعار كذلك استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر البيع: 156,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء: 155,250 ديناراً لكل 100 دولار.