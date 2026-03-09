الصفحة الاقتصادية

سوق العملة: استقرار أسعار الصرف في البورصة المحلية


شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي استقراراً ملحوظاً في تداولات اليوم الاثنين، في ظل ترقب حذر لما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية، حيث حافظت البورصات الرئيسية ومحال الصيرفة على مستوياتها المسجلة يوم أمس، حيث استقرت أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد مسجلة: 155,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار. وهي نفس القيمة التي أُغلقت عليها الأسواق يوم أمس الأحد.

اما في الأسواق المحلية والمحال التجارية، فقد شهدت الأسعار كذلك استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر البيع: 156,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء: 155,250 ديناراً لكل 100 دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يسترد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة المجمدة في إيطاليا
سوق العملة: استقرار أسعار الصرف في البورصة المحلية
ايران تستهدف ناقلات محددة و75% من نفط العراق الى اسيا
المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري
سوق العملة: ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية هذا اليوم
ارتفاع أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل
انخفاض أسعار النفط بسبب تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة
وزارة العمل تعلن اطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آذار
 ارتفاع جديدة بأسعار النفط 
هيئة الجمارك: تعلن تنفيذ إجراءات استثنائية لتسريع انسيابية تدفق البضائع وتقليل فترات التكدس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك