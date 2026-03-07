المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم السبت، أن المنافذ الحدودية لن تتأثر في حال توقف أي منفذ بحري لوجود بدائل، فيما أشار الى أن كوادر الهيئة شرعت بإدخال جميع الحاويات لرفد السوق العراقية بالبضائع على مدار 24 ساعة، حيث ذكر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "جميع كوادر هيئة المنافذ متواجدون حاليا بالموانئ البحرية، وشرعت هذه الكوادر بإدخال جميع الحاويات الموجودة بعد خضوعها للإجراءات الأصولية"، لافتا الى أنه "تم تعزيز الدوائر العاملة وخاصة موظفي الجمارك بالكوادر من أجل سرعة الإنجاز في إدخال البضائع".

كذلك أضاف أن "الهيئة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2026 والمتضمن إجراءات لتسهيل إخراج الحاويات"، مشيرا الى أن "هنالك منافذ برية مثل طريبيل وعرعر وسفوان والقائم بدائل في حال توقف أي منفذ بحري عن العمل"، وتابع أن " الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين دخول البضائع والسلع وفق خطة مدروسة ولن يتأثر العمل في حال توقف أي منفذ لوجود منافذ أخرى مع دول الجوار".