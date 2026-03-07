الصفحة الاقتصادية

المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري


 

 

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم السبت، أن المنافذ الحدودية لن تتأثر في حال توقف أي منفذ بحري لوجود بدائل، فيما أشار الى أن كوادر الهيئة شرعت بإدخال جميع الحاويات لرفد السوق العراقية بالبضائع على مدار 24 ساعة، حيث ذكر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "جميع كوادر هيئة المنافذ متواجدون حاليا بالموانئ البحرية، وشرعت هذه الكوادر بإدخال جميع الحاويات الموجودة بعد خضوعها للإجراءات الأصولية"، لافتا الى أنه "تم تعزيز الدوائر العاملة وخاصة موظفي الجمارك بالكوادر من أجل سرعة الإنجاز في إدخال البضائع".

كذلك أضاف أن "الهيئة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2026 والمتضمن إجراءات لتسهيل إخراج الحاويات"، مشيرا الى أن "هنالك منافذ برية مثل طريبيل وعرعر وسفوان والقائم بدائل في حال توقف أي منفذ بحري عن العمل"، وتابع أن " الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين دخول البضائع والسلع وفق خطة مدروسة ولن يتأثر العمل في حال توقف أي منفذ لوجود منافذ أخرى مع دول الجوار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران تستهدف ناقلات محددة و75% من نفط العراق الى اسيا
المنافذ الحدودية: لدينا خطة مدروسة ولن نتأثر بتوقف أي منفذ بحري
سوق العملة: ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية هذا اليوم
ارتفاع أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل
انخفاض أسعار النفط بسبب تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة
وزارة العمل تعلن اطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آذار
 ارتفاع جديدة بأسعار النفط 
هيئة الجمارك: تعلن تنفيذ إجراءات استثنائية لتسريع انسيابية تدفق البضائع وتقليل فترات التكدس
مصرف الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين
وزارة الكهرباء: استمرار إمدادات الغاز الإيراني بواقع 6 ملايين متر مكعب يومياً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك