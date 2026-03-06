انخفاض أسعار النفط بسبب تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في ستة أيام في ظل دراسة الحكومة الأميركية إمكانية التدخل في سوق العقود الآجلة لوقف ارتفاع الأسعار، ومنحها إعفاءات لمصافي التكرير الهندية لشراء النفط الخام الروسي بهدف تخفيف قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.33% إلى 84.27 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار أو 1.8% إلى 79.55 دولاراً.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام