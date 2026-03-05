الصفحة الاقتصادية

وزارة العمل تعلن اطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آذار


 

 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر آذار، مؤكدة شمول نحو مليونين و70 ألف أسرة في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان، حيث ذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، في بيان، إن "دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر آذار أُطلقت، وشملت قرابة مليونين و70 ألف أسرة في بغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وبمبلغ إجمالي تجاوز 444 مليار دينار".

كما أوضح، أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و499 ألف أسرة، وبمبلغ إجمالي يزيد على 358 مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 570 ألف أسرة، وبمبلغ تجاوز 85 مليار دينار".

فيما دعا الأسر المستفيدة، إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم الإعانات المخصصة لهم"، مؤكداً "حرص الهيئة والوزارة على إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".

فيسبوك