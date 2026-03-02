شيفرون الإسرائيلية: تلقينا أوامر بوقف إنتاج الغاز في ليفياثان لأسباب أمنية

قالت شركة شيفرون، اليوم الاثنين ( 2 آذار 2026 )، إنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف الإنتاج في منصة الغاز التابعة لها في حقل ليفياثان، وذلك في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران صباح السبت.

وذكرت رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة ، أن "الحقل البحري الرئيسي لإمدادات الغاز في إسرائيل قد تم إغلاقه بالكامل، في وقت أعلنت فيه شركة Energean أن سفينة الإنتاج العائمة الخاصة بها، والتي تخدم عدداً من الحقول الإسرائيلية، قد أوقفت عملياتها كذلك التزاماً بالتوجيهات الحكومية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات احترازية اتخذتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، التي وجهت بإغلاق مؤقت لأجزاء من منشآت وخزانات الغاز الطبيعي في البلاد، تحسباً لأي تهديدات أمنية أو تطورات محتملة عقب التصعيد العسكري.

ويُعد حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في إسرائيل وأحد أكبر الاكتشافات في شرق المتوسط، ويمثل محوراً أساسياً في صادرات الغاز إلى كل من مصر والأردن بالإضافة إلى تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، وتدير الحقل شركة شيفرون الأميركية المشغّل الأكبر للطاقة في المنطقة بعد استحواذها على "نوبل إنرجي".

ويأتي قرار الإغلاق في سياق حالة توتر إقليمي متصاعد، بعد تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات ضد مواقع داخل إيران، وهو ما دفع المؤسسات الإسرائيلية الحيوية لتفعيل بروتوكولات الطوارئ خشية تعرض المنشآت الاستراتيجية لهجمات مضادة.