أرتفاع كبير لأسعار صرف الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت ( 28 شباط 2026 )، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم.

حيث ارتفع "سعر بيع الدولار في أسواق بغداد 156,500 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 155,500 دينارًا، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة".

وأضاف أن "هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالتصعيد الإقليمي الأخير، خصوصًا بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع في إيران، والتي أدت إلى حالة من القلق بين المستثمرين والمواطنين حول استقرار المنطقة والعملات المحلية".