انخفاض أسعار النفط بعد محادثات "إيجابية" بين طهران وواشنطن

أغلقت أسعار النفط، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، على انخفاض بنسبة 1%، وذلك عقب تصريحات إيرانية أبدت فيها الاستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق نووي مع أمريكا.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.77 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 72 سنتاً، أو ما يعادل 1%، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1% أيضاً، لتستقر عند 65.63 دولاراً، بانخفاض قدره 68 سنتاً.

وتراجعت أسعار خام برنت والخام الأمريكي بعد أن صرح وزير الخارجية العماني بحدوث تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مما قلل علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وانخفضت العقود الآجلة وسط تبادل لأفكار "إيجابية" في جنيف وبيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.