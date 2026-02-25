مصرف الرشيد يعلن زيادة سقف الإيداع في بطاقة "نخيل" إلى 25 مليون دينار

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن زيادة سقف الإيداع في بطاقة نخيل إلى 25 مليون دينار، حيث ذكر المصرف في بيان، أن "المصرف قرر زيادة سقف الإيداع في بطاقة نخيل إلى 25 مليون دينار عراقي في خطوة تهدف إلى توسيع الخدمات المصرفية المقدمة لحاملي البطاقة وتعزيز مرونة التعاملات المالية".

كذلك أوضح المصرف أن "القرار يأتي ضمن خطته لتطوير المنتجات المصرفية الإلكترونية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب والتحويل بما ينسجم مع متطلبات الزبائن المستفيدين من خدمات البطاقة".

فيما أكد المصرف، أن "هذه الزيادة ستمنح حاملي بطاقة نخيل إمكانية إدارة أموالهم بسقف أعلى، بما يسهم في دعم النشاطات المالية اليومية وتبسيط الإجراءات المصرفية".