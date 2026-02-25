الهيئة الوطنية للاستثمار: منح إجازة لأول مستشفى لعلاج الإدمان في العراق

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن منح إجازة استثمارية لأول مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية في العراق، حيث ذكرت الهيئة في بيان، "في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو معالجة التحديات الصحية ذات الأولوية، منح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع "ريـتاج بغداد الصحي التعليمي" التابع لشركة أبراج الريتاج، ليكون أول مستشفى استثماري متخصص بعلاج الإدمان والصحة النفسية في العراق، وأحد أبرز المشاريع الصحية التعليمية الاستراتيجية التي ستسهم في إحداث نقلة حقيقية في مستوى خدمات الرعاية النفسية والتأهيلية في البلاد".

كما نقل البيان عن رئيس الهيئة تأكيده أن "الحكومة تولي قطاع الصحة أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم جودة الحياة"، مشيرا الى أن "مشروع ريتاج بغداد يمثل نقلة نوعية ستسهم في معالجة واحدة من أبرز التحديات الصحية في البلاد من خلال تقديم خدمات علاج الإدمان والرعاية النفسية وفق أعلى المعايير الدولية".

وأضاف "نحن ملتزمون بتشجيع الاستثمارات النوعية التي تسهم في بناء قدرات الدولة وتوفير بيئة علاجية وتعليمية متطورة تخدم المجتمع العراقي".

ويقع المشروع في بغداد على مساحة (28) دونمًا على سريع الغزالية، ويتألف من منظومة متكاملة من المؤسسات الصحية والتعليمية، حيث يشمل مستشفى عام بسعة (100) سرير، مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بسعة (100) سرير، مدرستين تعليميتين، مخيّم كشفي، مركز لإعداد وتأهيل الكوادر التدريسية.