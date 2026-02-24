وزير النفط: لا مساس بحوافز العاملين في القطاع النفطي

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على عدم المساس بحوافز العاملين في القطاع النفطي، حيث ذكر عبد الغني للوكالة الرسمية، إن "التجمعات الموجودة في أبواب وزارة النفط هي وقفات سلمية للموظفين التي وصلت اليهم أخبار أن هناك إجراءات من الدولة لتخفيض الحوافز"، لافتاً الى أن "الوزارة حريصة على إدامة مستويات الحوافز التي يتلقاها العاملون في القطاع النفطي لما له من أهمية هذا القطاع لالتزامه في توفير موارد الدولة الرئيسية بكل القطاعات مثل قطاع الاستخراج والتي بلغت مستويات الاستخراج الى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل من الحقول الجنوبية، والوزارة بصدد زيادته الى 3 و450 ألف برميل يومياً، أما الكميات التي يتم استلامها من الإقليم ويتم تصديرها عبر ميناء جيهان فتبلغ من 200 الف الى 210 الف برميل يومياً".

كما لفت الى أن "الكادر ساهم في زيادة انتاج المشتقات النفطية بالمصافي لحد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات البيضاء وكذلك في عمليات استثمار الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على عدم المساس بمستويات الحوافز التي يستلمها الموظفون في وزارة النفط".