الصفحة الاقتصادية

شركة نفط الشمال تباشر بتهيئة موقع محطة (AB2) وتجهيز الغاز


 

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن مباشرة شركة نفط الشمال بتهيئة موقع محطة (AB2) وتجهيز الغاز، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "بإشراف مباشر من المدير العام لشركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، وبعد إتمام أعمال السيطرة على الحريق في محطة (AB2) لكبس الغاز، باشرت الملاكات الهندسية والفنية أعمال تهيئة الموقع؛ تمهيداً لإجراء الصيانات اللازمة وإعادة الربوطات المطلوبة".

كذلك أضافت أنه "في تمام الساعة 12:30 ظهراً، أُنجزت المرحلة الأولى من العمل المتمثلة بنصب صمام (20 عقدة)، وبوشر فعلياً بتجهيز الغاز إلى شركة غاز الشمال"، مشيرة إلى أن "هذه الأعمال نفذت بمشاركة الهيئات والأقسام ذات العلاقة، وفق خطة الطوارئ المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة المهنية والدقة الفنية؛ بما يضمن جاهزية الموقع واستمرارية العمل بكفاءة عالية، وهو ما يؤكد حرص الشركة البالغ على سلامة ملاكاتها ومنشآتها".

