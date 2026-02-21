ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط خلال أسبوع

ارتفع سعر خام برنت في نهاية جلسة الامس مع إقبال المستثمرين على الشراء بعدما كانوا يراهنون في وقت سابق على هبوط الأسعار، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.14% إلى 71.76 دولاراً عند التسوية، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات أو 0.06% إلى 66.39 دولاراً، وحقق الخامان مكاسب أسبوعية بأكثر من 5%. فيما انخفضت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في معظم معاملات جلسة يوم امس الجمعة في ظل ترقب السوق للتطورات بين إيران والولايات المتحدة.



