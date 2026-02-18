وزارة التجارة: إجراءات رقابية مشددة للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن خطة رقابية على مرحلتين لتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة استقرار الأسعار بعد توزيع مفردات السلة الغذائية، حيث ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي للوكالة الرسمية، إن "وزارة التجارة، من خلال دائرة الرقابة التجارية والمالية، وضمن مهام عملها، مستمرة منذ فترة بإجراء جولات شبه منتظمة صباحاً ومساءً لمتابعة الأسواق المحلية والاطلاع على الأسعار، عبر الفرق الرقابية التابعة لها في فروع المحافظات كافة، وفي المركز العام في بغداد".

وأضاف، أن "الجولات الرقابية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومنها مديرية الجريمة المنظمة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، من بينها ارتفاع أسعار واحتكار مواد غذائية"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء".

كذلك لفت إلى، أنه "تم عقد اجتماع مع مديرية الجريمة المنظمة في الفترة الأخيرة، ووضع خطة للعمل ومتابعة الأسعار في جميع المحافظات، بما فيها بغداد، على مرحلتين، المرحلة الأولى من الصباح الباكر وحتى الظهر، والمرحلة الثانية بعد الإفطار ليلاً".

كما أوضح الموسوي: "لاحظنا ارتفاعاً طفيفاً في بعض المواد في الأسواق المحلية، لكن بعد توزيع مفردات السلة الغذائية كان هناك استقرار في السوق"، لافتاً إلى أن "هناك انسيابية في البيع والشراء، والأسعار ليست مرتفعة، بل بدأت تستقر، خاصة بعد توزيع السلة الغذائية".