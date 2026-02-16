هيئة المنافذ الحدودية: رئيس الوزراء وجّه بسرعة افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتصفير أجور الأرضية في الموانئ البحرية، وسرعة افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا، حيث ذكر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتصفير أجور الأرضية في الموانئ البحرية من خلال استصدار قرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

كذلك أضاف أنه "تم الإيعاز الى الشركة العامة للنقل البحري باستمرار الإعفاءات الممنوحة للمستوردين والتجار".

كما أكد الوائلي، أن "رئيس الوزراء، وجّه بسرعة افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا من أجل رفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من المنفذين بشأن ما يخص طريق التنمية والاستفادة من موقع العراق الجغرافي لربط الشرق بالغرب"، مشيرا الى ان "العمل تم بهمة عالية وكوادرنا متواجدة في منفذ الوليد ومنفذ ربيعة"، وتابع أنه "في قادم الأيام سنشهد افتتاح المنفذَين المهمَين والذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المتحققة ورفع مستوى التبادل التجاري والترانزيت عبر العراق".