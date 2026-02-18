هيئة الاستثمار: تصاعد ملحوظ في الإقبال الاستثماري الأجنبي

أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن العراق شهد تصاعداً ملحوظاً في الإقبال الاستثماري خلال السنتين الماضيتين، فيما بينت ان توسيع الفرص الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية يعزز النمو طويل الأمد، حيث ذكرت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العراق شهد خلال السنتين الماضيتين تطوراً ملحوظاً في مستوى الإقبال الاستثماري، تمثل بدخول عدد من الشركات العالمية الرصينة إلى السوق العراقية في قطاعات حيوية متعددة، ما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وتحسن منظومة التشريعات والإجراءات، إلى جانب الاستقرار النسبي الذي انعكس إيجاباً على قرارات المستثمرين الدوليين".

وأضافت أن "أهمية هذه الاستثمارات تكمن في إسهامها بتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال إدخال تقنيات حديثة ورفع كفاءة الأداء في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات".

كما أوضحت جاسم، أن "الاستثمارات الأجنبية تشكل رافداً مهماً لتعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثارها بعيدة المدى في تحسين الميزان التجاري وتنشيط حركة السوق وتعزيز الاستدامة المالية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة".

كذلك أوضحت أن "الهيئة تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل منح الإجازات الاستثمارية، والترويج المنهجي للفرص الواعدة"، مؤكدة أن "دخول الشركات العالمية الرصينة أسهم في رفع مستوى التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية، وأتاح فرصاً حقيقية لتطوير الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات بما يدعم توطين الصناعة والخدمات ويحقق مردودات اقتصادية واجتماعية مستدامة".

بالمقابل، ذكر رئيس تويوتا العراق، سردار بيباني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعاون الشركة مع الحكومة العراقية يتم من خلال تطبيق القوانين والتعليمات، إلى جانب نقل خبرة شركة تويوتا إلى الشباب العراقي عبر الدورات التدريبية التي تقيمها الشركة".

كما لفت إلى أن "الشركة تعمل على زيادة معايير السلامة وتنظيم العملية الاستيرادية بما يحقق حقوق المستهلك"، لافتاً إلى أن "تويوتا العراق تطلق اليوم الجيل الجديد من (راف 4) بالتزامن مع الإعلان عنه عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يعد دليلاً على انتعاش السوق العراقية".