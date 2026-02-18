الصفحة الاقتصادية

هيئة الاستثمار: تصاعد ملحوظ في الإقبال الاستثماري الأجنبي


 

 

أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن العراق شهد تصاعداً ملحوظاً في الإقبال الاستثماري خلال السنتين الماضيتين، فيما بينت ان توسيع الفرص الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية يعزز النمو طويل الأمد، حيث ذكرت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العراق شهد خلال السنتين الماضيتين تطوراً ملحوظاً في مستوى الإقبال الاستثماري، تمثل بدخول عدد من الشركات العالمية الرصينة إلى السوق العراقية في قطاعات حيوية متعددة، ما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وتحسن منظومة التشريعات والإجراءات، إلى جانب الاستقرار النسبي الذي انعكس إيجاباً على قرارات المستثمرين الدوليين".

وأضافت أن "أهمية هذه الاستثمارات تكمن في إسهامها بتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال إدخال تقنيات حديثة ورفع كفاءة الأداء في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات".

كما أوضحت جاسم، أن "الاستثمارات الأجنبية تشكل رافداً مهماً لتعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثارها بعيدة المدى في تحسين الميزان التجاري وتنشيط حركة السوق وتعزيز الاستدامة المالية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة".

كذلك أوضحت أن "الهيئة تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل منح الإجازات الاستثمارية، والترويج المنهجي للفرص الواعدة"، مؤكدة أن "دخول الشركات العالمية الرصينة أسهم في رفع مستوى التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية، وأتاح فرصاً حقيقية لتطوير الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات بما يدعم توطين الصناعة والخدمات ويحقق مردودات اقتصادية واجتماعية مستدامة".

بالمقابل، ذكر رئيس تويوتا العراق، سردار بيباني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعاون الشركة مع الحكومة العراقية يتم من خلال تطبيق القوانين والتعليمات، إلى جانب نقل خبرة شركة تويوتا إلى الشباب العراقي عبر الدورات التدريبية التي تقيمها الشركة".

كما لفت إلى أن "الشركة تعمل على زيادة معايير السلامة وتنظيم العملية الاستيرادية بما يحقق حقوق المستهلك"، لافتاً إلى أن "تويوتا العراق تطلق اليوم الجيل الجديد من (راف 4) بالتزامن مع الإعلان عنه عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يعد دليلاً على انتعاش السوق العراقية".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
