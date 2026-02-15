الصفحة الاقتصادية

هيئة الجمارك: نظام الأسيكودا رفع حجم الإيرادات وتوقعات بزيادة المعدلات في الفترة المقبلة


 

 

أكدت هيئة الجمارك، اليوم الأحد، أن نظام الأسيكودا المعتمد حالياً في العمل الجمركي، يقوم على احتساب الرسوم وفق الوزن والعدد، وفيما أشارت الى أن نظام الأسيكودا رفع حجم الإيرادات، توقعت زيادة المعدلات في الفترة المقبلة، حيث ذكر رئيس الهيئة، ثامر قاسم للوكالة الرسمية، إن "موضوع الأسيكودا يعتمد على الوزن والعدد"، مبيناً أن "بعض السلع يتم قياسها بالعدد عند احتساب الرسم الجمركي، فيما تعتمد مواد أخرى على الوزن، حيث يتطلب الأمر معلومات أكثر عن البضائع".

كما لفت إلى أن "الرسم المقطوع تم اتخاذه بقرار عام 2014، ما أدى إلى تكدس في الميناء، إذ كانت الحاوية سابقاً، بغض النظر عن وزنها أو محتواها، يتم دفع 3,000,000 دينار عنها، أما اليوم فإن النظام الجمركي العالمي يعتمد الوزن والعدد في الترسيم".

وأضاف أنه "في السابق كانت الحاوية بما تحتويه تُستوفى عنها 3,000,000 دينار، سواء كانت قيمتها 1,000,000 دولار أو كانت بضاعة في حاوية قيمتها 10,000 دولار، وهو ما لا يحقق العدالة ويعد غير علمي وغير مقبول دولياً".

كذلك أوضح أن "الرسم المقطوع تم اعتماده في فترة كان العمل فيها ورقياً ولم يكن هناك نظام أتمتة، وكانت مرحلة مؤقتة وغير مدروسة"، مؤكداً أنه "لم تعد هناك ضرورة لاعتماد الرسم المقطوع".

وأشار إلى أن "هذا النوع من الرسوم يُستخدم في الدول المتخلفة والتي يشوبها الفساد ولا تستطيع السيطرة على المنافذ التي لا تمتلك نظاماً إلكترونياً، كما أنه يعرّض الدولة لانتقادات دولية". فيما أكد أن "حجم الإيرادات المتحقق لغاية يوم أمس بلغ 200,000,000,000 دينار، مع توقع زيادة المعدلات في الفترة المقبلة"، مشيراً إلى "تجديد الإجراءات، واستحداث سيطرة رابعة يوم أمس في مكتب جمرك بابا محمود بمحاذاة إقليم كردستان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة الجمارك: نظام الأسيكودا رفع حجم الإيرادات وتوقعات بزيادة المعدلات في الفترة المقبلة
سوق العملة: تراجع بسيط لسعر صرف الدولار في السوق المحلي مع بدء تعاملات الأحد
مرصد : الدولة العراقية تنفق نحو 600 مليار دينار شهرياً على قطاع الكهرباء وإيرادات الجباية مليار دينار فقط
سوق العملة: انخفض خفيف في أسعار صرف الدولار مع بداية الأسبوع
هيئة الاستثمار تكشف عن 65 فرصة استثمارية جديدة
استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية
صادرات إيران غير النفطية تتجاوز 86 مليار دولار
سوق العملة: ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية
هيئة الجمارك: إقليم كردستان بدأ يستجيب لتوحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية
توتر الإمدادات يرفع النفط رغم المحادثات النووية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك