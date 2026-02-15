هيئة الجمارك: نظام الأسيكودا رفع حجم الإيرادات وتوقعات بزيادة المعدلات في الفترة المقبلة

أكدت هيئة الجمارك، اليوم الأحد، أن نظام الأسيكودا المعتمد حالياً في العمل الجمركي، يقوم على احتساب الرسوم وفق الوزن والعدد، وفيما أشارت الى أن نظام الأسيكودا رفع حجم الإيرادات، توقعت زيادة المعدلات في الفترة المقبلة، حيث ذكر رئيس الهيئة، ثامر قاسم للوكالة الرسمية، إن "موضوع الأسيكودا يعتمد على الوزن والعدد"، مبيناً أن "بعض السلع يتم قياسها بالعدد عند احتساب الرسم الجمركي، فيما تعتمد مواد أخرى على الوزن، حيث يتطلب الأمر معلومات أكثر عن البضائع".

كما لفت إلى أن "الرسم المقطوع تم اتخاذه بقرار عام 2014، ما أدى إلى تكدس في الميناء، إذ كانت الحاوية سابقاً، بغض النظر عن وزنها أو محتواها، يتم دفع 3,000,000 دينار عنها، أما اليوم فإن النظام الجمركي العالمي يعتمد الوزن والعدد في الترسيم".

وأضاف أنه "في السابق كانت الحاوية بما تحتويه تُستوفى عنها 3,000,000 دينار، سواء كانت قيمتها 1,000,000 دولار أو كانت بضاعة في حاوية قيمتها 10,000 دولار، وهو ما لا يحقق العدالة ويعد غير علمي وغير مقبول دولياً".

كذلك أوضح أن "الرسم المقطوع تم اعتماده في فترة كان العمل فيها ورقياً ولم يكن هناك نظام أتمتة، وكانت مرحلة مؤقتة وغير مدروسة"، مؤكداً أنه "لم تعد هناك ضرورة لاعتماد الرسم المقطوع".

وأشار إلى أن "هذا النوع من الرسوم يُستخدم في الدول المتخلفة والتي يشوبها الفساد ولا تستطيع السيطرة على المنافذ التي لا تمتلك نظاماً إلكترونياً، كما أنه يعرّض الدولة لانتقادات دولية". فيما أكد أن "حجم الإيرادات المتحقق لغاية يوم أمس بلغ 200,000,000,000 دينار، مع توقع زيادة المعدلات في الفترة المقبلة"، مشيراً إلى "تجديد الإجراءات، واستحداث سيطرة رابعة يوم أمس في مكتب جمرك بابا محمود بمحاذاة إقليم كردستان".