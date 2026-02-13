استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، دون تغير يذكر في الأسواق العالمية بعد انخفاضها في الجلسة الماضية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 67.55 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها 2.7% في الجلسة الماضية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً أو 0.02% إلى 62.85 دولار بعد تراجعه 2.8%.

فيما يتجه خام "برنت" للهبوط 0.8% هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتكبد الخام الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.