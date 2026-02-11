توتر الإمدادات يرفع النفط رغم المحادثات النووية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف حول إمدادات الخام على الرغم من استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، فبحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.75% إلى 64.44 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.67% إلى 69.23 دولار للبرميل.

كما ذكر محللون في مجموعة بورصات لندن في تقرير: "يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر مضيق هرمز وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأمريكي الإقليمي".