الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: القروض مستمرة للسكن والكهرباء


اكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، استمرار منح قروض الإسكان والطاقة الشمسية داخل المجمعات السكنية.

وقالت مديرة المبادرات في البنك، رفل حسين، للوكالة الرسمية ، إن "البنك المركزي لديه عدة مبادرات، من بينها منح قروض لشراء ألواح الطاقة الشمسية، ومبادرة صندوق الإسكان، إضافة إلى المصرف العقاري".

وأضافت، أن "البنك المركزي مستمر بصرف القروض داخل المجمعات السكنية، وهي متاحة، ويكون الإقراض وفق سياسة المصرف الإقراضية وحسب التعليمات الصادرة"، مبينةً أن "البنك المركزي يعزز سيولة المصرف العقاري ويمنحها بحسب سياسته".

وأشارت إلى، أن "التمويل خارج المجمعات السكنية يكون من القروض الممولة من الأموال المستردة، لذا فهي ليست بفئات عالية، وعند توفر التخصيصات المالية والإعلان عنها، يتم التقديم عليها من خلال منصة (أور)".

