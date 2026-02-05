الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي يصدر مجموعة قرارات

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن قرارات الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان،أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزراء النفط والتجارة والصناعة والصحة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين".

كما أضاف أن " الاجتماع اتخذ جملة من القرارات بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، فقد جرت الموافقة على استخدام الأرصفة التخصصية (10،11) في ميناء خور الزبير لتشغيل مصنع الحديد الاسفنجي على وفق طاقة المصنع، بعد إعادة تأهيله واحتياجاته التصديرية عند بداية التشغيل التجريبي ومن ثم التجاري".

كذلك أوضح البيان، أن "الاجتماع أقر قيام وزارة الصناعة والمعادن بالإعداد لطرح فرصة استثمارية لمدينة صناعية في موقع الصويرة بمحافظة واسط، ولمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض أصحاب معامل الطابوق من تطبيق قرار مجلس الوزراء (24547) ، يتم تأليف فريق من الجهات المعنية، يتولى تحديد معامل الطابوق المستهدفة في منطقة النهروان القادرة على التحول لاستخدام الغاز السائل، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ حول توفير شبكة الأنابيب والخزانات المركزية لهذه المعامل".

فيما بيّن أنه "جرى التصويت على تولي وزارتي النفط والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق بإعادة دراسة موضوع تجهيز معامل الطابوق المجازة في محافظات الإقليم بالغاز السائل".