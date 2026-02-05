عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
الصفحة الاقتصادية

الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي يصدر مجموعة قرارات


 

 

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن قرارات الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان،أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزراء النفط والتجارة والصناعة والصحة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين".

كما أضاف أن " الاجتماع اتخذ جملة من القرارات بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، فقد جرت الموافقة على استخدام الأرصفة التخصصية (10،11) في ميناء خور الزبير لتشغيل مصنع الحديد الاسفنجي على وفق طاقة المصنع، بعد إعادة تأهيله واحتياجاته التصديرية عند بداية التشغيل التجريبي ومن ثم التجاري".

كذلك أوضح البيان، أن "الاجتماع أقر قيام وزارة الصناعة والمعادن بالإعداد لطرح فرصة استثمارية لمدينة صناعية في موقع الصويرة بمحافظة واسط، ولمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض أصحاب معامل الطابوق من تطبيق قرار مجلس الوزراء (24547) ، يتم تأليف فريق من الجهات المعنية، يتولى تحديد معامل الطابوق المستهدفة في منطقة النهروان القادرة على التحول لاستخدام الغاز السائل، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ حول توفير شبكة الأنابيب والخزانات المركزية لهذه المعامل".

فيما بيّن أنه "جرى التصويت على تولي وزارتي النفط والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق بإعادة دراسة موضوع تجهيز معامل الطابوق المجازة في محافظات الإقليم بالغاز السائل".

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
