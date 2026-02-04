الجمارك العامة: ارتفاع الإيرادات لأكثر من 137 مليار دينار خلال كانون الثاني

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإيرادات لأكثر من 137 مليار دينار خلال كانون الثاني، إذ ذكرت الهيئة للوكالة الرسمية، إن "تفاصيل الإيرادات ارتفعت بعد دخول قرار 957 حيز التنفيذ في جميع المراكز الجمركية".

وأضافت، أنه "من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر المقبلة بعد تخفيض نسب معدل القيمة للأسعار في نظام الأسكودا إلى ‎%‎25، مع توجيهات بإعفاء البضائع المتكدسة من الرسوم الإضافية وتسريع الإجراءات في المراكز الجمركية".

كما أوضحت أن "هناك معلومات مغلوطة تنشر في الفضاء الإعلامي والمنصات عن خسائر للإيرادات بسبب التعرفة الجديدة، إلا ان الحقيقة عكس ذلك تماماً".

وبينت، أن "نسبة ‎%‎25 من الاستيرادات الحالية توازي بإيراداتها حجم الإيرادات المتحققة عن الأشهر الماضية قبل دخول قرار 957 حيز التطبيق".