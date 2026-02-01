الصفحة الاقتصادية

أوبك+ تتفق على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في اذار


اتفقت مجموعة أوبك+، على إبقاء إنتاجها النفطي ‌دون ⁠تغيير ‌لشهر ⁠مارس/ آذار.

جاء ذلك خلال اجتماع ⁠عُقد، اليوم الأحد الأول من فبراير/ شباط، عبر الإنترنت.

يأتي الاجتماع بعد أن اقترب خام برنت من مستوى 70 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، أي بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 71.89 دولاراً، والذي بلغه يوم الخميس، وذلك رغم التوقعات بأن تؤدي وفرة المعروض خلال عام 2026 إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.

وكانت دول أوبك+، وهي العراق والسعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عُمان، قد رفعت حصص إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وهو ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي.

إلا أن التحالف قرر لاحقاً تجميد زيادات إضافية في الإنتاج خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار 2026، في ظل ضعف الاستهلاك الموسمي.

أوبك+ تتفق على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في اذار
