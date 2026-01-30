الصفحة الاقتصادية

ماذا قال الخبير الاقتصادي الأميركي بيتر شيف عن الدولار والقوة الاقتصادية لأميركا، ولماذا كلامه مهم؟


الرصد والترجمة: مركز إنليل للدراسات

    نشر (Class Report) في منصة (X)، في: 29-كانون الثاني-2026؛ مقطعًا مصورًا لبيتر شيف (الخبير الاقتصادي الأميركي الذي اشتهر بتنبُئِهِ الدقيق بالأزمة المالية عام 2008). قال بيتر شيف لقناة فوكس نيوز: 

    العالم الآن يسحب البساط من تحت أقدام أميركا. الدولار على وشك الانهيار، وسيحل الذهب محله. المصارف المركزية تشتري الذهب لتعزيز احتياطاتها، وتتخلص من الدولار، وتتخلص كذلك من سندات الخزانة. نحن نتجه نحو أزمة اقتصادية جديدة، ستجعل الأزمة الاقتصادية عام 2008 تبدو كأنها نزهة مدرسية، لكن، الفرق الكبير بين الأزمة الاقتصادية آنذاك والأزمة التي نشهدها اليوم، أن هذه الأزمة كلها ستكون في أميركا، ولن تُصدَّر إلى بقية أنحاء العالم؛ لذا، هذه ليست أزمة مالية عالمية، بل هي أزمة مالية أميركية، والحقيقة، أن بقية دول العالم ستستفيد منها). انتهى

لماذا كلام بيتر شيف مهم؟

    عرَّف معهدُ فرايزر (مركز أبحاث كندي يركز على الاقتصاد والسياسة العامة)، الخبيرَ الاقتصادي الأميركي بيتر شيف أنه الرئيس التنفيذي لشركة يورو باسيفيك كابيتال (شركة وساطة مالية أميركية)، وكبير الخبراء الإستراتيجيين العالميين فيها، وعضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، وهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية (SIPC).

    اشتهر شيف بخبرته الواسعة في أسواق الأوراق المالية الأجنبية، وأسواق العملات والذهب، لكنه حظي بشهرة دولية واسعة، بعد توقعه الدقيق بانهيار أسواق الائتمان والسكن في أميركا عام 2008، وزيادة أسعار المعادن النفيسة إزاء الدولار الأميركي.

    يُلقي شيف خطابات في مؤتمرات اقتصادية واستثمارية كبرى، وتنقل وسائل الإعلام المطبوعة كثيرًا من تصريحاته، بما في ذلك صحيفة (وول ستريت جورنال - Wall Street Journal)، وصحيفة (النيويورك تايمز - The New York Times)، وصحيفة (لوس أنجلوس تايمز - LA Times)، ومجلة (بارونز - Barron's) الاقتصادية، ومجلة (تايم - TIME)، ومجلة (فورتشن - Fortune) الاقتصادية.

    ألَّف شيف عدةَ كتب، حقق أربعة كتب منها أعلى نسبة مبيعات، ومن أحدث الكتب التي ألفها كانت بعنوان:

1- الانهيار الحقيقي: كيف تنقذ نفسك وبلدك.

2- كيف ينمو الاقتصاد، ولماذا ينهار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخبير الاقتصادي الشهير بيتر شيف يتنبأ بتهاية الدولار ووقوع ازمة مالية امريكية كبيرة
ماذا قال الخبير الاقتصادي الأميركي بيتر شيف عن الدولار والقوة الاقتصادية لأميركا، ولماذا كلامه مهم؟
مستشار حكومي يستبعد انخفاض أسعار الذهب في العراق خلال 2026.. ويحدد الأسباب
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يرسم خارطة طريق لتحرير أموال العراق
وزارة العمل: استرداد 200 مليار دينار من المتجاوزين خلال عامين
ما التحديات المالية التي ستواجه الحكومة المقبلة؟
الذهب والفضة يهويان عالمياً
حراك نيابي لصياغة موازنة "اقتصادية" تعتمد على تنويع مصادر الدخل
المالية تعلن المباشرة بإجراءات تمويل رواتب الموظفين
البنك المركزي يقلّص فائدة قروض "الطاقة الشمسية" إلى 2.5%
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك