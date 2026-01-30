ماذا قال الخبير الاقتصادي الأميركي بيتر شيف عن الدولار والقوة الاقتصادية لأميركا، ولماذا كلامه مهم؟

الرصد والترجمة: مركز إنليل للدراسات

نشر (Class Report) في منصة (X)، في: 29-كانون الثاني-2026؛ مقطعًا مصورًا لبيتر شيف (الخبير الاقتصادي الأميركي الذي اشتهر بتنبُئِهِ الدقيق بالأزمة المالية عام 2008). قال بيتر شيف لقناة فوكس نيوز:

العالم الآن يسحب البساط من تحت أقدام أميركا. الدولار على وشك الانهيار، وسيحل الذهب محله. المصارف المركزية تشتري الذهب لتعزيز احتياطاتها، وتتخلص من الدولار، وتتخلص كذلك من سندات الخزانة. نحن نتجه نحو أزمة اقتصادية جديدة، ستجعل الأزمة الاقتصادية عام 2008 تبدو كأنها نزهة مدرسية، لكن، الفرق الكبير بين الأزمة الاقتصادية آنذاك والأزمة التي نشهدها اليوم، أن هذه الأزمة كلها ستكون في أميركا، ولن تُصدَّر إلى بقية أنحاء العالم؛ لذا، هذه ليست أزمة مالية عالمية، بل هي أزمة مالية أميركية، والحقيقة، أن بقية دول العالم ستستفيد منها). انتهى

لماذا كلام بيتر شيف مهم؟

عرَّف معهدُ فرايزر (مركز أبحاث كندي يركز على الاقتصاد والسياسة العامة)، الخبيرَ الاقتصادي الأميركي بيتر شيف أنه الرئيس التنفيذي لشركة يورو باسيفيك كابيتال (شركة وساطة مالية أميركية)، وكبير الخبراء الإستراتيجيين العالميين فيها، وعضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، وهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية (SIPC).

اشتهر شيف بخبرته الواسعة في أسواق الأوراق المالية الأجنبية، وأسواق العملات والذهب، لكنه حظي بشهرة دولية واسعة، بعد توقعه الدقيق بانهيار أسواق الائتمان والسكن في أميركا عام 2008، وزيادة أسعار المعادن النفيسة إزاء الدولار الأميركي.

يُلقي شيف خطابات في مؤتمرات اقتصادية واستثمارية كبرى، وتنقل وسائل الإعلام المطبوعة كثيرًا من تصريحاته، بما في ذلك صحيفة (وول ستريت جورنال - Wall Street Journal)، وصحيفة (النيويورك تايمز - The New York Times)، وصحيفة (لوس أنجلوس تايمز - LA Times)، ومجلة (بارونز - Barron's) الاقتصادية، ومجلة (تايم - TIME)، ومجلة (فورتشن - Fortune) الاقتصادية.

ألَّف شيف عدةَ كتب، حقق أربعة كتب منها أعلى نسبة مبيعات، ومن أحدث الكتب التي ألفها كانت بعنوان:

1- الانهيار الحقيقي: كيف تنقذ نفسك وبلدك.

2- كيف ينمو الاقتصاد، ولماذا ينهار.