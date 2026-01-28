التداولات الاخيرة.. ارتفاع اسعار النفط مع التصعيد العسكري

ارتفعت اسعار النفط في التداولات الأخيرة، اليوم الاربعاء ، على وقع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني واحتمال تصاعد التوتر في المنطقة، ما عزز مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام.

وبحسب البورصات العالمية، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 63.32 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 0.95 دولارا ، حوالي 1.52%، فيما ارتفع نفط خام برنت إلى قرابة 68.37 دولارًا للبرميل بزيادة 0.80 دولارا ، نحو 1.18%.

وفي السوق العراقية، سجّل نفط البصرة الثقيل حوالي 62.25 دولارًا للبرميل، بارتفاع يبلغ 2.09 دولارا بنسبة3.47% تقريبا ، بينما صعد خام البصرة المتوسط إلى نحو 64.70 دولارًا للبرميل بزيادة مماثلة قدرها 2.09 دولارا ،بنسبة تقارب 3.34%.

ويرجح متعاملون ومراقبون في أسواق الطاقة أنّ الارتفاع الحالي يرتبط بحالة القلق من أي تطور مفاجئ في مسار التوتر بين واشنطن وطهران، خصوصًا مع تزايد الحديث عن خيارات عسكرية وتشديد محتمل في العقوبات، ما يدفع المتعاملين الى التسعير على اساس سيناريوهات نقص او اضطراب في الامدادات من منطقة الخليج.