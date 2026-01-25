النفط: إيرادات صادرات كانون الأول الماضي تجاوزت 6 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من الصادرات النفطية لشهر كانون الأول 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول 2025 الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (107) ملايين و(651) ألفاً و(61) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(388) مليوناً و(429) ألف دولار".

وأضافت الوزارة، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(420) ألفاً و(48) برميلاً ،فيما كانت الكميات المصدرة من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (5) ملايين و( 997 ) ألفاً و( 527 ) برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت (309 ) آلاف و( 712 ) برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة ( 923 ) ألفاً و ( 774 ) برميلاً".