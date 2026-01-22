مصرف الرافدين يصدر توضيحاً للمواطنين بشأن منصاته على التواصل الاجتماعي

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً للمواطنين بشأن منصاته على التواصل الاجتماعي، حيث ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان "جميع صفحات المصرف الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي موثقة بالعلامة الزرقاء، ولا يُعتمد غيرها في الحصول على الأخبار أو المعلومات أو التعليمات الصادرة من المصرف".

كما دعا "المواطنين إلى عدم التعامل مع الصفحات غير الرسمية أو المواقع الوهمية التي تنتحل اسم وشعار المصرف، والإبلاغ عن أي صفحة مشبوهة تجنّبًا للتضليل أو استغلال المواطنين"، وتابع ان "المصرف مستمر في نشر كل ما يخص خدماته عبر منصاته الموثقة حصراً"، داعيا "الجميع للتأكد من العلامة الزرقاء ضمانًا لوصول المعلومة الصحيحة".