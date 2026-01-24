الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: تضخم الإنفاق على المشاريع أوقع الحكومة بأزمة الرواتب


اكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري، اليوم، ان تداعيات التوسع غير المدروس في الإنفاق الحكومي على المشاريع،  تسبب بإرباك واضح في المالية العامة وأدى إلى صعوبات حقيقية في تأمين تمويل رواتب الموظفين.

وقال الشطري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “توجيه الإنفاق بشكل مفرط نحو المشاريع، دون موازنة دقيقة مع الالتزامات الثابتة، أدخل المالية العامة في أزمة تمويل، انعكست بشكل مباشر على ملف رواتب الموظفين، وأجبرت الحكومة على اللجوء إلى قرارات طارئة من المجلس الاقتصادي”.

وأضاف أن “قرارات المجلس الاقتصادي كان يفترض أن تُتخذ في بداية عمر الحكومة وبالتوازي مع إطلاق المشاريع، وليس في مراحل متأخرة، كما أن تخفيض المخصصات جاء بشكل حاد وغير مدروس، ما ألحق ضرراً واضحاً بالطبقة الوظيفية”.

وتساءل الشطري عن “سبب تركيز الإجراءات التقشفية على الموظفين فقط، مقابل استثناء الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والامتيازات العليا”، معتبراً أن “غياب العدالة في توزيع أعباء الأزمة عمّق حالة السخط الشعبي”.

وأشار إلى أن “الخبراء الاقتصاديين لم يُستعان بآرائهم بشكل جدي إلا بعد اقتراب انتهاء عمر الحكومة، وهو ما أفقد المعالجات الاقتصادية فعاليتها، وحولها إلى حلول متأخرة لا تعالج جذور المشكلة”.

وختم الشطري بالتأكيد على أن “أي إصلاح مالي حقيقي يتطلب رؤية مبكرة، وعدالة في القرارات، وتوزيعاً متوازناً للأعباء، محذراً من أن استمرار النهج الحالي قد يفاقم الأزمة المالية ويضع الحكومة أمام تحديات أكبر في المرحلة المقبلة”

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
