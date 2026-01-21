عاجل : "قسد" تؤكد الانسحاب من مخيم الهول: اضطررنا بسبب التهديدات المتزايدة
شركة تسويق النفط: خطة لتعظيم قيمة النفط العراقي عبر تنويع الأسواق


 

 

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الأربعاء، عن خطة لتعظيم قيمة النفط العراقي عبر تنويع الأسواق، فيما أشارت الى اعتمادها منظومة مرنة ومدروسة لحركة الصادرات انسجاماً مع السوق العالمية، حيث ذكر مدير عام الشركة، علي نزار الشطري للوكالة الرسمية، إن "شركة تسويق النفط تعتمد على منظومة متكاملة من البيانات الدقيقة تشمل مستويات التصدير، وتدفقات الشحن، واتجاهات العرض والطلب في الأسواق الرئيسة، وهو ما يتيح تخطيطاً مرناً ومدروساً لحركة الصادرات بما ينسجم مع أوضاع السوق العالمية بالتنسيق مع منظمة (أوبك)".

وأضاف ان "الشركة تنسق عبر قنوات رسمية وفنية منتظمة مع الدول الأعضاء، تشمل تبادل البيانات، والمشاركة في الاجتماعات الفنية واللجان المختصة، والتواصل المستمر حول تطورات السوق والتحديات الطارئة"، مؤكدا ان "التنسيق يضمن التزاماً جماعياً بالسياسات المتفق عليها، ويعزز الثقة بين الدول المنتجة، بما ينعكس إيجاباً على توازن العرض والطلب واستقرار السوق النفطية العالمية".

كما أوضح أن "دور شركة تسويق النفط لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يمتد إلى الإسهام في تحقيق استقرار السوق وحماية مصالح العراق ضمن منظومة دولية تعتمد على التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء"، وتابع ان "شركة تسويق النفط تقوم بإعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية تراقب حالة السوق من حيث العرض والطلب والتطورات الجيوسياسية وفي ضوء هذه الدراسات يتم اتخاذ القرارات التي تسهم في إنجاح العملية التسويقية مع مراعاة أهداف المنظمة في تحقيق الاستقرار قي السوق العالمية"، مشيرا الى ان "شركة تسويق النفط تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاقتصاد الوطني من حيث الإيرادات النفطية، وبين المسؤولية الجماعية للعراق كعضو فاعل في تحالف (أوبك +) للحفاظ على استقرار السوق العالمية".

كذلك بيّن ان "الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، ودعم الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يفرض ضغوطاً مستمرة لتعظيم العوائد"، مضيفاً ان "أي زيادة غير مدروسة في المعروض النفطي قد تؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار، ما ينعكس سلباً على الإيرادات الكلية حتى لو ارتفعت الكميات المصدرة".

وأضاف ان "الشركة تواجه تحديات تتعلق بتقلبات الطلب العالمي والظروف الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات الطاقة لدى الدول المستهلكة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على موثوقية العراق كشريك ملتزم داخل التحالف"، مشيرا الى ان "الالتزام بالحصص والتخفيض الطوعي لا ينظر إليه كعبء، بل كأداة استراتيجية واستثمار لضمان استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل بما يحقق عوائد أكثر استدامة مقارنة بالمكاسب قصيرة الأجل بما يخدم مصلحة العراق والدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

كما أكد الشكري ان "شركة تسويق النفط تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط والجهات المعنية على تعظيم قيمة النفط العراقي من خلال تنويع الأسواق، وتحسين شروط التسويق، ورفع كفاءة العمليات، بما يضمن تحقيق أفضل إيراد ممكن ضمن السقوف المتفق عليها، وبما يخدم مصلحة العراق واستقرار السوق النفطية العالمية في آن واحد".

