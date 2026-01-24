وزارة التخطيط: انخفاض التضخم السنوي ومواد الغذاء تسجل تراجعاً في الأسعار

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة (1.2%) خلال شهر كانون الأول الماضي من عام 2025 قياساً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما أوضحت إلى أن قسم الأغذية سجل انخفاضاً في أسعاره بنسبة (0.7%) خلال الشهر نفسه، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن " معدل التضخم خلال شهر كانون الأول من عام 2025 حافظ على استقراره، دون أن يسجل أي ارتفاع أو انخفاض، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه".

وأضاف، أن "معدل التضخم السنوي سجل انخفاضاً بنسبة (1.2%) خلال شهر كانون الأول الماضي، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2024، كما أن قسم الأغذية سجل انخفاضاً في أسعاره بنسبة (0.7%) خلال الشهر ذاته، في مؤشر إيجابي يتعلق بالسلع الأساسية".

كما لفت إلى، أن "معدل التضخم الأساس انخفض هو الآخر بنسبة (0.4%) خلال شهر كانون الأول"، منوهاً بأن "سبعة أقسام شهدت ارتفاعات طفيفة في أسعارها، في حين سجلت ثلاثة أقسام انخفاضاً في الأسعار، بينما حافظ قسمان على مستويات الأسعار ذاتها المسجلة في شهر تشرين الثاني".