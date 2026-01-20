الجهاز المركزي للتقييس يطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الوطنية

أعلن الجهاز المركزي والسيطرة النوعية، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق برنامج استراتيجي لتأهيل الكوادر ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة العراقية، حيث ذكر الجهاز في بيان، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وعبر قسم منح الشهادات التابع لدائرة السيطرة النوعية وبالتعاون مع قسم التدريب في دائرة الخدمات الفنية والإدارية، إطلاق برنامج تدريبي استراتيجي خلال عام 2025 استهدف تأهيل الكوادر الوطنية على متطلبات أنظمة إدارة الجودة والبيئة وكفاءة الطاقة وفق المواصفات القياسية الدولية: ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 و ISO 5001:2018".

وأضاف أن "البرنامج نجح في تدريب مجموعة103 متدربين على متطلبات هذه الأنظمة من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي لإعداد المدققين الداخليين وفق مواصفات أنظمة الإدارة أعلاه حيث شمل ذلك 48 متدرباً في دورة مدققي الجودة (ISO 9001:2015) و14 متدرباً في دورة مدققي البيئة (ISO 14001:2015) و22 متدرباً في دورة مدققي الطاقة (ISO 50001:2018) داخل الجهاز بالإضافة إلى دورة خارجية واحدة لمصنع "دارين ستيل" في أربيل شارك فيها 19 متدرباً لإعداد مدققين جودة داخليين وفق ISO 9001:2015".

وتابع أن " كل دورة تضمنت ثلاثة محاور أساسية: التعريف بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية لنظام الإدارة والتدريب العملي على إعداد الوثائق القياسية للأنظمة الإدارية وفق متطلبات ISO 10013 ثم التدريب العملي على تشخيص حالات عدم المطابقة وكتابة التقارير الخاصة بها وفق متطلبات ISO 19011".

كذلك لفت إلى أن " قسم منح الشهادات حقق خطط متابعاته السنوية لشركات القطاع العام والخاص داخل العراق تمثلت في تنفيذ 30 زيارة تفتيشية لمنشآت محلية ومستوردة بهدف منح أو متابعة أو تجديد ترخيص علامة الجودة العراقية إذ حصلت 8 جهات محلية على العلامة من بينها شركات سمنت في كربلاء المقدسة والموصل والسليمانية ومصانع حديد في البصرة وأربيل، كما تم منح أو متابعة أو تجديد شهادات المطابقة لـ13 شركة محلية تتنوع بين مصانع سمنت وشركات صناعية ومراكز بحوث ومؤسسات صحية وتعليمية، إضافة الى دراسة طلبات الشركات الصناعية الراغبة بتوريد منتجاتها من الأجهزة الكهربائية الى العراق (بالتعاون مع قسم الصناعات الهندسية في دائرة السيطرة النوعية) وفقاً لضوابط خاصة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد 233339 ق حيث حصلت 9 جهات مستوردة على العلامة شملت علامات عالمية مثل L.G وسامسونج وهيتاشي وباناسونيك" .

وذكر أن "الأنشطة شملت مشاركة 11 موظفاً في ورش عمل خارجية و112 موظفاً في دورات داخل الجهاز و19 موظفاً في ورش داخلية و276 موظفاً في ندوات داخلية و219 مشاركاً في دورات خارجية و150 متدرباً من القطاعين العام والخاص في دورات أُقيمت داخل الجهاز و19 موظفاً في ندوات خارجية و82 مشاركاً من القطاعين العام والخاص في ندوات داخل الجهاز مما يعكس حجم المشاركة الواسعة والتفاعل المؤسسي والقطاعي مع برامج التأهيل".

بدروه أكد رئيس الجهاز فياض محمد عبد الدليمي أن "هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجهاز لبناء قاعدة فنية وطنية مؤهلة قادرة على ضمان جودة المنتجات والخدمات وفق المعايير العالمية مما يعزز ثقة المستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني".