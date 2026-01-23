الفضة تصل الى 100 دولار للاونصة للمرة الأولى في التاريخ

قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى 100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تاريخها، اليوم الجمعة، نتيجة الطلب القوي والتهافت على الشراء الذي دفع الأسعار إلى هذا المستوى القياسي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات جيوسياسية، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة".

وارتفعت أسعار الفضة أكثر من 200% منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حيث جاءت المكاسب القوية مدفوعة بالتحديات المستمرة في توسيع نطاق معالجة المعدن، والنقص المستمر في المعروض بالسوق، مما عزز الطلب وزاد من قيمة المعدن النفيس على مستوى عالمي .