الصفحة الاقتصادية

الفضة تصل الى 100 دولار للاونصة للمرة الأولى في التاريخ


قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى 100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تاريخها، اليوم الجمعة، نتيجة الطلب القوي والتهافت على الشراء الذي دفع الأسعار إلى هذا المستوى القياسي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات جيوسياسية، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة".

وارتفعت أسعار الفضة أكثر من 200% منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حيث جاءت المكاسب القوية مدفوعة بالتحديات المستمرة في توسيع نطاق معالجة المعدن، والنقص المستمر في المعروض بالسوق، مما عزز الطلب وزاد من قيمة المعدن النفيس على مستوى عالمي .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفضة تصل الى 100 دولار للاونصة للمرة الأولى في التاريخ
وزارة التخطيط: مشروع الحوكمة المحلية يعتمد 4 آليات للتنفيذ ويدعم كفاءة الإنفاق العام
المالية تطلق تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي
مصرف الرافدين يصدر توضيحاً للمواطنين بشأن منصاته على التواصل الاجتماعي
وزارة المالية تدعو وحدات الإنفاق للالتزام بقرار مجلس الوزراء والإسراع بإرسال جداول رواتب موظفيها
شركة تسويق النفط: خطة لتعظيم قيمة النفط العراقي عبر تنويع الأسواق
الجهاز المركزي للتقييس يطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الوطنية
شركة نفط ميسان تعلن زيادة كميات الغاز المعالج من حقل الحلفاية
الأوراق المالية تعلن إطلاق استراتيجية الهيئة للأعوام 2026–2028 لتطوير وتعزيز الاستثمار
وزيرة المالية تناقش إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وقطاع التأمين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك