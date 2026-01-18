الصفحة الاقتصادية

وزيرة المالية تناقش إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وقطاع التأمين


ناقشت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، ( 18 كانون الثاني 2026 )، إعادة هيكلة مصرفي (الرافدين والرشيد) وفقاً لتوصيات الجهة الاستشارية، وبحث إجراءات إنشاء "مصرف الرافدين الأول" وتحديث البنية التحتية للمعلومات المالية في العراق.

وذكر بيان لوزارة المالية ان سامي "ترأست اجتماعا موسعا، اليوم، في مقر الوزارة مع ممثلي شركة (إرنست ويونغ) الدولية للاستشارات والتدقيق المالي، وبحضور السيد المستشار وعدد من المديرين العامين في الوزارة والمصارف الحكومية؛ لبحث الخطوات العملية الرامية لتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة للمؤسسات المالية".

وشهد الاجتماع بحسب البيان "مناقشة ملف هيكلة قطاع التأمين، عبر متابعة المراحل المتبقية لدمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية ضمن التوقيتات المحددة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة واعتماد معايير الإبلاغ المالي الدولية لرفع كفاءة الأداء المالي بما يتلاءم مع متطلبات السوق العالمية".

وأضاف "كما تناول الاجتماع مسار إعادة هيكلة المصرف الصناعي، والتوجه نحو التعاقد مع شركة استشارية متخصصة بهذا الشأن، بالتزامن مع مشاريع أتمتة الأنظمة المالية والتحول الرقمي الشامل، التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات".

وأكدت وزير المالية خلال الاجتماع، أن "الوزارة تمضي قدماً، وفق جداول زمنية محددة، لترجمة البرنامج الحكومي إلى واقع ملموس، مشددةً على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاستشارية العالمية لضمان مطابقة الإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية الرصينة".

وفي ختام الاجتماع، شددت وزير المالية على أهمية التعاون المستمر مع الشركة العالمية لتجاوز التحديات الفنية وتدريب الكوادر الوطنية، بما يضمن استدامة الإصلاح الهيكلي، فيما أشاد ممثلو شركة (إرنست ويونغ) بالخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لتحديث المؤسسات المالية، مؤكدين استمرار دعمهم الفني لتطوير العمليات التدقيقية والمصرفية بما يخدم استقرار الاقتصاد العراقي".

