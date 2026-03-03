الصفحة الاقتصادية

شركة الحفر العراقية: إنجاز حفر واستصلاح 16 بئراً نفطية خلال شهر شباط


 

أعلنت شركة الحفر العراقية ،اليوم الثلاثاء ، عن إنجاز حفر واستصلاح 16 بئراً نفطية خلال شهر شباط 2026، حيث ذكرت الشركة في بيان، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت خلال شهر شباط 2026 حفر واستصلاح ستة عشر بئراً نفطية في عدد من الحقول العراقية من الشمال الى الجنوب، لصالح الشركات الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق".

وأضافت أن "الأعمال شملت حفر ثلاثة آبار جديدة واستصلاح ثلاث عشرة بئراً ضمن الخطط التشغيلية الرامية الى دعم وزيادة الطاقة الانتاجية"، وتابعت أن "العمليات جرت وفق البرامج الفنية المعتمدة وبخبرات وطنية متخصصة مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، بما يعزز كفاءة الأداء واستمرارية العمل".

كذلك لفت مدير عام الشركة المهندس محمد حنتوش الأسد ،الى أن "هذا الانجاز يعكس التزام الملاكات وجهودها المتواصلة" ،مؤكداً أن "الشركة ماضية في تنفيذ خططها التشغيلية وفق رؤية واضحة تهدف الى تعظيم الايرادات ورفع كفاءة الأجهزة". فيما شدد على "مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج أكبر خلال الأشهر المقبلة دعما للإنتاج الوطني وتعزيز الاقتصاد العراقي".

