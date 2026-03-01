عاجل : انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
الصفحة الاقتصادية

النفط يقفز إلى 80 دولاراً للبرميل


قفزت أسعار خام برنت، يوم الأحد، بنسبة 8-10% لتصل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في التداولات خارج البورصة.

يأتي هذا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، وإعلان إيران استهداف ناقلة في مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات النفط العالمية، حيث يعبر منه نحو 20% من النفط العالمي، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية له تأثير مباشر على أسواق الطاقة وأسعار الخام.

