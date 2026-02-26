الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول


 

 

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن استثمار 86 بالمئة من الغاز في ثلاثة حقول، حيث ذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد ترأس اجتماع خُصص لمناقشة نشاطات شركة غاز البصرة، واستعراض المشاريع السابقة والحالية والمستقبلية لاستثمار الغاز المصاحب، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز المتحققة والخطط الرامية إلى تقليل الحرق وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز المنتج".

وتابع أن "الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء، حيث بلغت معدلات التقاط الغاز الخام (1180) مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فيما وصل معدل إنتاج الغاز الجاف إلى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة حتى الآن".

كما أضاف ان "نسبة استثمار الغاز المحروق في حقول الزبير والرميلة وغرب القرنة/1 (حقول جولات التراخيص الأولى ) بلغت (86%)"، مؤكداً "تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات التقاط وإنتاج الغاز ضمن نشاطات شركة غاز البصرة".

كذلك لفت إلى أن "معدلات إنتاج الغاز السائل سجلت (7,100) طن يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات (20,000) برميل يومياً، مبيناً أن "هذه المؤشرات تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الغاز السائل للاستخدامات المنزلية ووقود المركبات"، لافتا الى ان "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع نسب استثمار الغاز المصاحب إلى مستويات أعلى، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني".

فيسبوك