الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الاقتصادية
وزارة التخطيط تصدر توضيحاً بشأن اعتراضات الإقليم حول آلية احتساب عدد سكانه
وكالة انباء براثا
70
2026-02-25
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصرف الرشيد يعلن زيادة سقف الإيداع في بطاقة "نخيل" إلى 25 مليون دينار
وزارة التخطيط تصدر توضيحاً بشأن اعتراضات الإقليم حول آلية احتساب عدد سكانه
لجنة الإصلاح الضريبي: أكثر من 4 تريليونات دينار إيرادات ضريبية خلال 2025
مجلس الخدمة: توجه لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026
وزارة التجارة تنفي توزيع مواد تموينية تالفة ضمن السلة الغذائية
سوق النفط: الاسعار تقترب من اعلى مستوياتها في 7 اشهر
وزارة الزراعة: تنفذ جولات ميدانية ورقابية صحية على عدد من العيادات والمكاتب البيطرية
الهيئة الوطنية للاستثمار: منح إجازة لأول مستشفى لعلاج الإدمان في العراق
ترامب يعلن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% بعد قرار المحكمة العليا
وزير النفط: لا مساس بحوافز العاملين في القطاع النفطي
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الاقتصادية
)
72 ساعة
رئيس الوزراء يرعى مراسم اتفاقيتي مبادئ أولية مع شركة شيفرون
277
البنك المركزي يحذر من عمليات نصب واحتيال تمارس عبر أوراق نقدية مختلفة
275
المستشار المالي للحكومة: الضمانات السيادية تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق العالمية بضمان عراقي
266
سوق العملة: ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في السوق المحلي
260
وزير النفط: لا مساس بحوافز العاملين في القطاع النفطي
209
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك