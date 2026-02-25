مجلس الخدمة: توجه لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن التوجه لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي للوكالة الرسمية، إن "هناك توجهاً لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026 تتماشى مع احتياجات الدولة للتخصصات".

وأضاف ان "هذه التعيينات قد تكون شاملة للعديد من الخريجين في كافة المستويات، ولا تقتصر فقط على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة لديه الولاية القانونية والقدرة الفنية والكفاءات للتعامل مع أي تعيينات يتم إقرارها".

وأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في وقت سابق، عن إجراء التقاطع الوظيفي لـ43 ألف رمز وظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما أشار إلى ان هناك 8600 درجة وظيفية متبقية من قانون الأمن الغذائي، إذ ذكر المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي للوكالة الرسمية، إن "مجلس الخدمة استقبل 47 ألف طلب من المتقدمين للتوظيف من حملة الشهادات العليا والأوائل، وأرسل حوالي 43 ألف رمز وظيفي بعد أن أجرى التقاطع مع وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد وعدد من الأجهزة الأمنية"، وتابع، أن "المجلس لديه 8600 درجة وظيفية متبقية من قانون الأمن الغذائي"، مبينا أن "المجلس أكمل كافة الاستعدادات لإطلاق استمارة التوظيف".

كما أوضح أن "المجلس بانتظار التخصيص المالي من وزارة المالية لإطلاق استمارة التوظيف"، لافتا إلى أن "المجلس استقبل احتياجات الوزارات للدرجات الوظيفية وسيتم توزيعها وفقاً للاحتياج والشهادة والتخصص الدقيق".